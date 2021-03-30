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30.03.2021  10:19   

Коронавирус: статистика на 30 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.

538 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 марта составляет 102 898 человек (в Харькове – 69 813 человек).
 
Из них:
 
– 1940 летальный случай (за последние сутки умерли 19 человек);
 
– 84 163 человек выздоровели (за сутки выздоровевших нет).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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