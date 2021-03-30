Коронавирус: статистика на 30 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.
538 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 марта составляет 102 898 человек (в Харькове – 69 813 человек).
Из них:
– 1940 летальный случай (за последние сутки умерли 19 человек);
– 84 163 человек выздоровели (за сутки выздоровевших нет).
Чтобы день прошел позитивно, старайтесь в общении обходить острые углы и избегать скользких моментов. Комплименты (особенно искренние) приветствуются как никогда.
День будет облачным – самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая «просыпается» после долгой зимы.
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