30.03.2021 10:19

Коронавирус: статистика на 30 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.



538 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 30 марта составляет 102 898 человек (в Харькове – 69 813 человек).



Из них:



– 1940 летальный случай (за последние сутки умерли 19 человек);



– 84 163 человек выздоровели (за сутки выздоровевших нет).



