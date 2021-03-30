30.03.2021 09:11

Грипп в Харькове: статистика

Почти во всех районах зарегистрировано превышение показателей собственных эпидемических порогов

Так, в период с 22 по 28 марта с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 13005 человек, из них 3357 детей в возрасте до 17 лет. Темп прироста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 17,1%. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 42,6%.

По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 9066 человек, из них у 5517 человек выявлен вирус SARS-CoV-2, у 5 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 1 - РС-вирус, у 3 - метапневмовирус, у 1 - коронавирус типа ОС-43).



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 492,09 на 100 тыс. населения, что выше показателя эпидемического порога на 15,1% и соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.



Госпитализированы 1275 человек, из них 150 детей.



Почти во всех районах зарегистрировано превышение показателей собственных эпидемических порогов, кроме Близнюковского, Богодуховского, Великобурлукского, Двуречанского, Изюмского, Кегичевского, Коломакского, Сахновщинского, Чугуевского, Харьковского и в г. Харьков.



Самый высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Шевченковском районе - 945,16 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Великобурлукском (135,42 на 100 тыс. населения).



По состоянию на 28 марта привито против гриппа 10939 человек, из них 49,7% из групп риска.

С начала эпидемического сезона острые респираторные вирусные инфекции переболело 5,8% населения области - 153 717 человек, из них 56282 детей (за аналогичный период прошлого эпидсезона переболело 4,9% населения - 129 068 человек). Госпитализированы в стационары 8652 человека, из них 1754 детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос на 95,8% за счет взрослого населения.