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30.03.2021  08:07   

Проверили только на COVID: харьковчанка умерла от малярии

25 марта зарегистрирован завозной случай тропической малярии у жительницы Харькова.

39-летняя харьковчанка 14 марта вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где прожила месяц. В это же время она посещала остров Занзибар.

Во время пребывания в Танзании малярией не болела, однако, отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила.

19 марта у женщины появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7°С. Впервые за медицинской помощью обратилась 23 марта, однако ей проведено было обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24 марта больную госпитализировали в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла.

В очаге, по месту жительства больного, специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.

Всего за 2020-й и текущий период 2021 года в области зарегистрировано 8 завозных случаев малярии, в т.ч. 2 летальных (жители  Харькова, которые находились в странах Африканского континента и не проводили индивидуальную химиопрофилактику).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  малярия, харьков
 
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