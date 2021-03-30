30.03.2021 08:07

Проверили только на COVID: харьковчанка умерла от малярии

25 марта зарегистрирован завозной случай тропической малярии у жительницы Харькова.

39-летняя харьковчанка 14 марта вернулась в Украину из Объединенной Республики Танзании, где прожила месяц. В это же время она посещала остров Занзибар.



Во время пребывания в Танзании малярией не болела, однако, отмечала укусы комаров. Индивидуальную химиопрофилактику до выезда и во время пребывания не проводила.



19 марта у женщины появились клинические признаки заболевания: общая слабость, головная боль, повышение температуры тела до 38,7°С. Впервые за медицинской помощью обратилась 23 марта, однако ей проведено было обследование только на наличие SARS-CoV-2, обследование на малярию не проводились. 24 марта больную госпитализировали в учреждение здравоохранения, где при обследовании были обнаружены возбудители тропической малярии. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, больная умерла.



В очаге, по месту жительства больного, специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и внедрен комплекс противоэпидемических мероприятий.



Всего за 2020-й и текущий период 2021 года в области зарегистрировано 8 завозных случаев малярии, в т.ч. 2 летальных (жители Харькова, которые находились в странах Африканского континента и не проводили индивидуальную химиопрофилактику).