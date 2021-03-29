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29.03.2021  16:47   

Штрафов за непривитого ребенка не будет, отстранение от учебы - возможно

Теоретически в Украине могут ввести штрафы для родителей, чьи невакцинированные дети посещают школу, но вряд ли такое решение будет принято, сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Причина в том, что существует достаточно большая группа людей, которые против вакцинации вообще. А вот отстранения детей без прививок от учебы - законное, подтвердил омбудсмен.

- Самое главное право каждого человека - и в образовании также - право на жизнь и здоровье. Все остальные, в частности, право на образование, должны быть согласованы с этим основным правом. Это ситуация, в которой сталкиваются законные права и интересы различных уровней, сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

В учебном заведении ребенок проводит большую часть своего дня, контактирует с большим количеством других детей. Поэтому, если в школьном сообществе нет сформировавшегося коллективного иммунитета, это создает высокий риск заражения инфекционными болезнями всех детей и работников учреждения (как вакцинированных, так и невакцинированных).

- Детям, которых не провакцинировали, согласно календарю прививок, не позволяют посещать детские учреждения. Если детей вакцинировали с нарушением установленных сроков из-за медицинских противопоказаний, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума врачей, они могут посещать заведение, отметил омбудсмен.

Благоприятная эпидемиологическая ситуация, объясняют врачи, - это когда в стране не регистрируют совсем или регистрируют единичные случаи инфекционных болезней, а также нет условий для распространения этих заболеваний.

Тэги:  прививки, дети
 
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