Штрафов за непривитого ребенка не будет, отстранение от учебы - возможно

Теоретически в Украине могут ввести штрафы для родителей, чьи невакцинированные дети посещают школу, но вряд ли такое решение будет принято, сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Причина в том, что существует достаточно большая группа людей, которые против вакцинации вообще. А вот отстранения детей без прививок от учебы - законное, подтвердил омбудсмен.
- Самое главное право каждого человека - и в образовании также - право на жизнь и здоровье. Все остальные, в частности, право на образование, должны быть согласованы с этим основным правом. Это ситуация, в которой сталкиваются законные права и интересы различных уровней, сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
В учебном заведении ребенок проводит большую часть своего дня, контактирует с большим количеством других детей. Поэтому, если в школьном сообществе нет сформировавшегося коллективного иммунитета, это создает высокий риск заражения инфекционными болезнями всех детей и работников учреждения (как вакцинированных, так и невакцинированных).
- Детям, которых не провакцинировали, согласно календарю прививок, не позволяют посещать детские учреждения. Если детей вакцинировали с нарушением установленных сроков из-за медицинских противопоказаний, при благополучной эпидемической ситуации по решению консилиума врачей, они могут посещать заведение, отметил омбудсмен.
Благоприятная эпидемиологическая ситуация, объясняют врачи, - это когда в стране не регистрируют совсем или регистрируют единичные случаи инфекционных болезней, а также нет условий для распространения этих заболеваний.
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