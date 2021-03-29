На Харьковщине умер первый ребенок, болевший короновирусом

В детской инфекционке умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины - у ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.
Эту информацию Суспільному подтвердила главная санитарная врач области Любовь Махота.
«Было диагностировано COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции», - сообщила Махота.
ПО словам главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухара, школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта пациент скончался.
«У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит», - сказал Кухар.
Летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в Харьковской области еще не было.
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