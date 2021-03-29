29.03.2021 15:58

На Харьковщине умер первый ребенок, болевший короновирусом

В детской инфекционке умер 11-летний мальчик из села Ватутино Нововодолажской общины - у ребенка диагностировали COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции.

Эту информацию Суспільному подтвердила главная санитарная врач области Любовь Махота.



«Было диагностировано COVID-19 и тяжелую форму герпесвирусной инфекции», - сообщила Махота.



ПО словам главврача детской инфекционной больницы Дмитрия Кухара, школьник попал в больницу 8 марта. За его жизнь боролись более двух недель. 26 марта пациент скончался.



«У него был COVID и менингоэнцефалит - тяжелый герпетический менингоэнцефалит», - сказал Кухар.



Летальных случаев среди детей с подтвержденным COVID-19 в Харьковской области еще не было.