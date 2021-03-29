Программа медицинских гарантий-2021 начнет действовать с 1 апреля

29.03.2021 13:35

что меняется в предоставлении амбулаторной помощи, рассказали в Национальной службе здоровья.

«Медицинский пакет из амбулаторной помощи называется "Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Из этого направления выделили стоматологическую помощь и ведение беременности в амбулаторных условиях, - информируют в НСЗУ. - Теперь эти медицинские услуги будут предоставляться в рамках других пакетов. Также по сравнению с Программой медицинских гарантий - 2020 в этом году прописан четкий перечень лабораторных и инструментальных исследований, которые может получить пациент бесплатно».

Так, в рамках пакета «Профилактика, диагностика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях» пациент может получить бесплатно следующие услуги:

- консультации врачей узкой специализации, в том числе установку или снятие диагноза, назначение или коррекцию медикаментозного лечения, динамическое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями;

- необходимые лабораторные исследования в соответствии с тем медицинским направлением, в котором работает заведение;

- инструментальные исследования - также при условии, что в заведении есть необходимое оборудование и специалисты;

- медицинскую помощь в условиях дневного стационара и при обращении в травмпункты;

- хирургические операции в амбулаторных условиях;

- ведение беременности;

- медико-генетическое консультирование и лабораторное генетическое обследование пациентов с подозрением на наследственную или врожденную патологии (в соответствии с направлением оказания медицинской помощи заведением);

- диагностику и лечение латентной туберкулезной инфекции;

- обязательные профилактические осмотры учеников общеобразовательных учебных заведений, а также детей до 6 лет;

- справки, больничные листы и направления для прохождения медико-социальной экспертизы и др.

Полный перечень услуг в рамках амбулаторного пакета можно посмотреть на сайте НСЗУ.

В то же время в службе отмечают, что пациент имеет право бесплатно получить все необходимые ему лабораторные или инструментальные исследования, на которые его направляет врач, но пациент самостоятельно не выбирает, какие именно анализы или обследования ему нужно делать.

Чтобы уточнить наличие нужного врача или возможности сделать то или иное обследование, советуем позвонить в медучреждение.

«Амбулаторная помощь является бесплатной для пациента, если у него есть электронное направление от семейного или лечащего врача. К некоторым врачам-специалистам пациент может попасть без направления. Это педиатр, гинеколог, психиатр, стоматолог, нарколог и фтизиатр. Также без направления пациент может обратиться к врачу, у которого он находится под медицинским контролем», - подчеркивают в НСЗУ.