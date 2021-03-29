Главная Новости Медицина Коронавирус: статистика на 29 марта
29.03.2021  09:41   

Коронавирус: статистика на 29 марта

За сутки от коронавируса умерли 17 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.

515 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 марта составляет 102 136 человек (в Харькове – 69 275 человек).
 
Из них:
 
– 1921 летальный случай (за последние сутки умерли 17 человек);
 
– 84 163 человек выздоровели (за сутки – 352 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.03 Медицина Коронавирус: статистика на 28 марта 27.03 Медицина Коронавирус: статистика на 27 марта 26.03 Образование Каникулы в харьковских школах продлили на неделю
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 