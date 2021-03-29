Коронавирус: статистика на 29 марта

За сутки от коронавируса умерли 17 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.
515 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 марта составляет 102 136 человек (в Харькове – 69 275 человек).
Из них:
– 1921 летальный случай (за последние сутки умерли 17 человек);
– 84 163 человек выздоровели (за сутки – 352 человека).
Удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства.
Утро будет облачным, затем небо прояснится. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь.
Саввин день, 29 марта, в старину полностью посвящали телегам – основному виду транспорта тех времен. Отсюда и пошло название Тележный день.
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