29.03.2021 09:41

Коронавирус: статистика на 29 марта

За сутки от коронавируса умерли 17 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 664 новых случаев заражения коронавирусом.



515 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 29 марта составляет 102 136 человек (в Харькове – 69 275 человек).



Из них:



– 1921 летальный случай (за последние сутки умерли 17 человек);



– 84 163 человек выздоровели (за сутки – 352 человека).