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28.03.2021  14:32   

Во время госпитализации в больницу у женщины остановилось сердце

Медики скорой вернули пациентку к жизни.

Около пяти часов вечера 27 марта в службу скорой медпомощи поступил экстренный вызов по поводу: удушье.

В медпомощи нуждалась жительница Великобурлукского района, 64-летняя женщина. Во время госпитализации сердце больной внезапно остановилось.

Бригада ЭМП 1202 сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Сердечно-легочная функция женщины была восстановлена.

Больную госпитализировали в лечебное учреждение.

Источник:   Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
 Тэги:  скорая, клиническая смерть, харьков
 
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