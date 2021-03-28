Во время госпитализации в больницу у женщины остановилось сердце

Медики скорой вернули пациентку к жизни.
Около пяти часов вечера 27 марта в службу скорой медпомощи поступил экстренный вызов по поводу: удушье.
В медпомощи нуждалась жительница Великобурлукского района, 64-летняя женщина. Во время госпитализации сердце больной внезапно остановилось.
Бригада ЭМП 1202 сразу начала проведения реанимационных мероприятий. Сердечно-легочная функция женщины была восстановлена.
Больную госпитализировали в лечебное учреждение.
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На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшие осадки.
Сегодня в 3 часа ночи стрелки часов в Украине перевели на час вперед.
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