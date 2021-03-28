Во время госпитализации в больницу у женщины остановилось сердце

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 28 марта Возможны новые романтические знакомства. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще – будьте осторожнее с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 29 марта На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Местами небольшие осадки.