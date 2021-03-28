28.03.2021 11:04

Коронавирус: статистика на 28 марта

За сутки от коронавируса умерли 11 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1150 новых случаев заражения коронавирусом.



605 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 28 марта составляет 101 472 человек (в Харькове – 68 760 человек).



Из них:



– 1904 летальных случая (за последние сутки умерли 11 человек);



– 83 811 человек выздоровели (за сутки – 310 человек).



