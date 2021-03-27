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27.03.2021  11:35   

Коронавирус: статистика на 27 марта

За сутки от коронавируса умерли 13 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1132 новых случая заражения коронавирусом.

795 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 марта составляет 100 322 человек (в Харькове – 68 155 человек).
 
Из них:
 
– 1893 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);
 
– 83 501 человек выздоровели (за сутки – 479 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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