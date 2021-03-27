27.03.2021 11:35

Коронавирус: статистика на 27 марта

За сутки от коронавируса умерли 13 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1132 новых случая заражения коронавирусом.



795 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 марта составляет 100 322 человек (в Харькове – 68 155 человек).



Из них:



– 1893 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);



– 83 501 человек выздоровели (за сутки – 479 человек).



