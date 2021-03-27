Коронавирус: статистика на 27 марта

За сутки от коронавируса умерли 13 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1132 новых случая заражения коронавирусом.
795 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 27 марта составляет 100 322 человек (в Харькове – 68 155 человек).
Из них:
– 1893 летальных случаев (за последние сутки умерли 13 человек);
– 83 501 человек выздоровели (за сутки – 479 человек).
Этот день мог бы быть неплохим, но уж больно острые у него кромки. Споры, конфликты, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости и своеволию – все это не лучший фон для ведения ответственных дел.
Выходные будут местами дождливыми, ветренными и прохладными.
Ежегодно в последнюю субботу марта проводится глобальная международная акция Час Земли, организованная Всемирным фондом дикой природы.
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