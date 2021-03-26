26.03.2021 19:00

Помощь Назару Смотрову. Семья харьковчан обращается за помощью к неравнодушным

Ему нужна ваша помощь. Семья харьковской учительницы Виктории Смотровой обращается к неравнодушным, чтобы они помогли с лечением ее маленького сына Назара.

"Вот так мы санируемся. Оно полезно, но неприятно. Он уже конечно привык и не понимает, единственное смотрит на многих и говорит: "Мама, а почему у деток нету?", ну он не говорит, а показывает. Ну получилось так, понимаешь ..."



Маленьком Назару Смотрову - 3,5 годика.В своем возрасте ребенок уже узнал все. Мальчик - долгожданный в семье харьковской учительницы Виктории. 10 лет, делится женщина, ей не удавалось забеременеть. Три выкидыша. Семья уже задумывалась брать малыша из детского дома. Однако в 2017 году произошло чудо - появился Назар.



"Когда я отошла от реанимации после кесарева, я спустя сутки к нему пришла и конечно когда я его увидела ... Этот маленький 37 сантиметров комочек лежит в барокамере, куча трубочек ... Там носик был как спичечная головочка. Куча трубочек, куча всего, честно скажу, мне стало плохо, я таких деток в жизни не видела просто. Он родился весом 1180 грамм. Потом его уже перевели в реанимацию неонатального центра и сказали не переживайте - он выживет, он борец! Мы видели много деток, но он борец! И он был под аппаратом ИВЛ - искусственной вентиляции лёгких", - рассказывает Виктория Смотрова, мать Назара.



Но тогда испытания для крошечного Назара только начались, добавляет его мать. Врачи сказали, что если они хотят, чтобы мальчика перевели из аппарата искусственной вентиляции легких, ему нужно сделать операцию на сердце. Тогда Назару было две недели. Операцию провели, но даже после этого малыш не смог нормально дышать, а без кислорода у ребенка начинали синеть губы и пальцы. Отправиться домой врачи разрешили чуть позже, когда он набрал вес. Но перед этим решили сделать компьютерную томографию гортани, чтобы понять, почему возникают проблемы с дыханием. Результат - ее сужение. Необходимо делать бужирование, простыми словами ее расширение. Столичные врачи провели операцию, но во время ее произошел разрыв трахеи. Мать мальчика говорит, что сразу это врачи не заметили и ребенок стал опухать. Он стал похож на воздушный шарик и здесь она забила тревогу. И была права, в организме ребенка - воздух.



"Делают ему под наркозом операцию - пробивают одно лёгкое, для того чтоб вышел воздух. Потом я прихожу и изменений как таковых не вижу. Делают опять наркоз - пробивают второе лёгкое. И получается, что во время нагрузки на сердце, когда был наркоз, у него происходит остановка сердца на 10 минут. Знаете, это как кто-то тебя облили кипятком, у меня как будто мозг отключился. Я села и у меня не то, что слёзы... Плакать? Но он же смотрит на меня... Я знаю, что при ребёнке ни в коем случае нельзя плакать, потому что он будет расстраиваться и ему же будет хуже...".



После консилиума врачей малышу была установлена ​​трахеостома. Трубка, которая помогает дышать.



Все это время родители маленького Назара с ним ездили в Киев с надеждой на то, что там уберут трахеостому. Но, к сожалению, этого не произошло, рассказывает Виктор Смотрова, а наоборот, в связи с многочисленными процедурами бронхоскопии, были повреждены голосовые связки. Теперь ребенку нужно делать пластику гортани. Однако в Украине нет такого оборудования и специалистов с таким опытом.



"Нам предложили сделать латерофиксацию - это растянуть голосовые связки, но при этом ребёнок разговаривать не будет. Как я, как мать, могу ребёнку объяснить, что он говорил, а потом после этого говорит не будет ?! Пожалуйста, помогите моему сыночку жить и дышать полноценно. Спасибо. Не могу я. Тяжело это всё как-то..."

Помощь Назару Смотрову



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Смотровой ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА



Помочь Назару Смотрову взялись израильские врачи. Они уже знают о ситуации с мальчиком и знают как решить проблему. Однако на лечение нужно собрать 85 000 долларов. Это без авиаперелета и проживания за рубежом в течение полугода. Именно в это время ребенку проведут несколько операций.



"Это, наверное, благодаря Назару у меня есть силы. Потому что он борется, а я вместе с ним......"