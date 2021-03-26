26.03.2021 17:26

Игорь Терехов: Поражен силе духа медиков, которые работают в таких условиях

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился своими впечатлениями от посещения детского хосписа.



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Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на свей странице в Телеграмм:

"На месте этого детского хосписа еще несколько лет назад был пустырь.

Сейчас здесь современный медицинский центр, в котором за три года получил помощь 391 ребенок. Большинству удалось улучшить качество жизни и продлить ее.

Поражен силе духа медиков, которые работают в таких условиях, искренне любят своих пациентов и поддерживают их родных.

Именно поэтому вместе с коллегами - депутатами из «Блока Кернеса – Успешный Харьков» мы приняли решение отказаться от депутатских средств и перечислить их в качестве ежемесячной надбавки сотрудникам этого хосписа, а также хосписа 17-й больницы.

Это то немногое, что мы можем сделать для них уже сейчас".