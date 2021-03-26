26.03.2021 17:15

В Украину привезли партию китайской вакцины. Как ее используют - разъяснение Минздрав

Украина получила первую партию китайской вакцины от коронавируса. А полмиллиона доз индийского препарата используют для введения первой дозы, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Первая партия китайской вакцины CoronaVac поступила в количестве 125 000 доз. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



"Сейчас она будет проходить 10-дневный лабораторный контроль. После этого, если будет пройден успешно лабораторный контроль, она будет передана в государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" и развезена в регионы. Хотел бы подчеркнуть: эта вакцина однодозная по сравнению с индийской. Поэтому мы ее будем использовать в первую очередь на тех платформах и для тех категорий населения, которые сделают невозможным в дальнейшем разлив", - рассказал Ляшко



Виктор Ляшко отметил, что в приоритете - маломобильные группы населения пожилого возраста. Сейчас в Украине таких 40 тысяч. Две дозы вакцины будут вводить с интервалом в 20-24 дней. А всю партию препарата из Индии Covishield - полмиллиона - используют в качестве первой дозы, несмотря на то, что Индия приостановила поставку вакцины за границу.



"Вакцины, которые есть на одной платформе, например, векторная вакцина, о которой мы говорим, это AstraZeneca, если она произведена на различных площадках, она взаимозаменяема. Поэтому вакцина AstraZeneca, которая производится на европейских площадках, на корейском площадке, на индийском площадке, может использоваться с одной площадки для первой прививки, с другой - для второй прививки", - отметил главный санитарный врач Украины



По словам Виктора Ляшко, вторая партия вакцины AstraZeneca ожидается в 20-х числах мая. Также он объяснил, что увеличение интервалов между введением первой и второй доз вакцины не связано с возможными перебоями в поставке препарата.



10 марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала информацию стратегической группы по иммунопрофилактике, в которой говорится, что наибольшая эффективность от проведенной прививки происходит на 8-12 неделе, когда делается вторая прививка. В связи с появлением этой информации Министерство здравоохранения обратилось к нашей национально-технической группе экспертов с просьбой пересмотреть и предоставить Министерству здравоохранения наиболее оптимальный срок для введения второй прививки. По информации НТГИ Министерству рекомендовали сделать вторую прививку именно на 12-ю неделю.



Кроме этого, Министерство здравоохранения ждет заключение ВОЗ по экстренному использования китайской вакцины CoronaVac. Оно, по словам Виктора Ляшко, должно быть уже на следующей неделе.