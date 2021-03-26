26.03.2021 15:47

Игорь Терехов: Такой детский сад нужен Харькову и всей Украине

Детский сад для воспитанников с расстройством аутистического спектра планируют открыть в Харькове.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 26 марта 2020 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время визита в отделение паллиативной помощи - детский хоспис Городской детской больницы №5.

По его словам, такой сад необходимо открыть, потому что количество детей с расстройством аутистического спектра растет.

«Сегодня я обсудил с врачами детского хосписа, как правильно это сделать. В нем будут работать разные врачи - психиатры, логопеды. Общими усилиями мы создадим это учреждение. Сотрудники нового детского сада смогут перенять опыт работы у специалистов детского хосписа, часть из которых проходила обучение за рубежом. Такой детский сад нужен Харькову и всей Украине», - сообщил Игорь Терехов.

Справка. Расстройство аутистического спектра – психическое расстройство детского возраста, характеризующееся нарушением социального взаимодействия и общения, повторяющимися и стереотипными моделями поведения и неравномерным интеллектуальным развитием, часто с умственной отсталостью.

Дети-аутисты с особыми талантами часто хорошо социализированы и двигаются навстречу обществу. Есть предположение, что среди известных людей савантами (к ним относятся аутисты) были гениальные музыкант Вольфганг Амадей Моцарт и физик Альберт Эйнштейн.