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26.03.2021  15:47   

Игорь Терехов: Такой детский сад нужен Харькову и всей Украине

Детский сад для воспитанников с расстройством аутистического спектра планируют открыть в Харькове.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 26 марта 2020 года, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время визита в отделение паллиативной помощи - детский хоспис Городской детской больницы №5.
 
По его словам, такой сад необходимо открыть, потому что количество детей с расстройством аутистического спектра растет.
 
«Сегодня я обсудил с врачами детского хосписа, как правильно это сделать. В нем будут работать разные врачи - психиатры, логопеды. Общими усилиями мы создадим это учреждение. Сотрудники нового детского сада смогут перенять опыт работы у специалистов детского хосписа, часть из которых проходила обучение за рубежом. Такой детский сад нужен Харькову и всей Украине», - сообщил Игорь Терехов.
 
Справка. Расстройство аутистического спектра – психическое расстройство детского возраста, характеризующееся нарушением социального взаимодействия и общения, повторяющимися и стереотипными моделями поведения и неравномерным интеллектуальным развитием, часто с умственной отсталостью. 
 
Дети-аутисты с особыми талантами часто хорошо социализированы и двигаются навстречу обществу. Есть предположение, что среди известных людей савантами (к ним относятся аутисты) были гениальные музыкант Вольфганг Амадей Моцарт и физик Альберт Эйнштейн. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, детсад для аутистов, харьков
 
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