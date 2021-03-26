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26.03.2021  15:19   

Игорь Терехов посетил детский хоспис Городской детской больницы №5

Мобильные бригады и пожизненное наблюдение - в Харькове развивают систему детского паллиатива.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 26 марта 2021 года, посетил отделение паллиативной помощи - детский хоспис Городской детской больницы №5.
 
Он встретился с врачами, родителями детей, посетил кабинеты лечебной физкультуры, массажа, сенсорной терапии и интеграции, психологической поддержки, логопеда и др.
 
Как рассказала заведующая отделения паллиативной помощи Елена Помазуновская, под наблюдением врачей хосписа находятся 300 детей, 20 из них - стационарно. В основном, это дети с неврологией, а также хромосомными аномалиями и врожденными пороками. Для них составляется индивидуальная программа лечения, питания, наблюдения и реабилитации. Психологическую помощь в хосписе оказывают детям, их родителям и персоналу. Все пациенты наблюдаются пожизненно.
 
«Мы поддерживаем направление хосписной и респисной помощи. Вся семья ребенка наблюдается у нас. Паллиативный статус - не хронический, ребенок может выздороветь», - подчеркнула Елена Помазуновская.
 
Также она сообщила, что год назад были созданы мобильные бригады хосписа, которые оказали медицинские услуги на дому более 300 детей. В состав бригады, в зависимости от нужд ребенка, входят УЗИ-специалист, педиатр, логопед, психолог. В дальнейшем планируется привлечь ортопедов и других врачей. Также в хосписе оказывают услугу телемедицины.
 
Игорь Терехов отметил, что для выездных бригад необходимо приобрести оборудование, в частности, переносные УЗИ-аппараты, и на эти цели нужно привлекать средства бюджета территориальной громады, Национальной службы здоровья Украины и благотворителей.
 
«Детский хоспис развивается, здесь открывается новое отделение психиатрии. Я поражен профессионализмом персонала, любовью и заботой, которой они окружают детей. Спасибо медработникам, главному врачу. Это очень тяжело психологически, нужна специальная подготовка. Также спасибо родителям и благотворителям. Сегодня мы еще раз убедились в том, что в Харькове нет равнодушных людей», - сказал Игорь Терехов.
 
Секретарь горсовета сообщил врачам, что их зарплата увеличится. Депутаты фракции «Блок Кернеса – Успешный Харьков!» горсовета решили перечислять компенсацию расходов, связанную с депутатской деятельностью, двум паллиативным отделениям - в детской больнице № 5 и больнице №17. 
 
Кроме того, сегодня детскому хоспису передали подарки представители Национального фармацевтического университета, Городской молочной фабрики-кухни детского питания и частных предприятий.
 
Напомним, что детский хоспис в Харькове начал работать 1 января 2018 года.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, детский хоспис, харьков, паллиатив
 
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