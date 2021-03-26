Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 26 марта уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,13–0,16 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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