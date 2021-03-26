Коронавирус: статистика на 26 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1204 новых случая заражения коронавирусом.
739 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 марта составляет 99 190 человек (в Харькове – 67 360 человек).
Из них:
– 1880 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
– 83 122 человек выздоровели (за сутки – 355 человек).
Даже самые простые житейские радости – прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда – могут доставить вам незабываемое удовольствие, однако не переусердствуйте со сладким!
На смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет пасмурный вечер. Без существенных осадков.
С 2015 года 26 марта Украина отмечает День Национальной гвардии.
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