26.03.2021 10:01

Коронавирус: статистика на 26 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1204 новых случая заражения коронавирусом.



739 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 марта составляет 99 190 человек (в Харькове – 67 360 человек).



Из них:



– 1880 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);



– 83 122 человек выздоровели (за сутки – 355 человек).



