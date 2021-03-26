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26.03.2021  10:01   

Коронавирус: статистика на 26 марта

За сутки от коронавируса умерли 15 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1204 новых случая заражения коронавирусом.

739 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 26 марта составляет 99 190 человек (в Харькове – 67 360 человек).
 
Из них:
 
– 1880 летальных случаев (за последние сутки умерли 15 человек);
 
– 83 122 человек выздоровели (за сутки – 355 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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