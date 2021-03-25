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25.03.2021  19:39   

Игорь Терехов: Менее чем за неделю количество привившихся выросло в пять раз

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал ход вакцинации.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей страинце в Телеграмм:
 
"В 20-й поликлинике идет активная вакцинация харьковчан от COVID-19.  Хороший темп взяли и другие пункты прививок города: менее чем за неделю количество привившихся выросло в пять раз. 
 
Это результат разьяснительной работы и сознательности  харьковчан.
 
В Харькове 17 обученных бригад медиков, которые получили соответствующие сертификаты.
И если в стране начнется массовая вакцинация, мы будем к ней готовы. 
 
Искренне надеюсь, что все вместе мы пройдем испытание пандемией. Берегите себя!"
 
Тэги:  терехов, вакцинация, харьков
 
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