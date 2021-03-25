25.03.2021 19:39

Игорь Терехов: Менее чем за неделю количество привившихся выросло в пять раз

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов прокомментировал ход вакцинации.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на своей страинце в Телеграмм:

"В 20-й поликлинике идет активная вакцинация харьковчан от COVID-19. Хороший темп взяли и другие пункты прививок города: менее чем за неделю количество привившихся выросло в пять раз.

Это результат разьяснительной работы и сознательности харьковчан.

В Харькове 17 обученных бригад медиков, которые получили соответствующие сертификаты.

И если в стране начнется массовая вакцинация, мы будем к ней готовы.

Искренне надеюсь, что все вместе мы пройдем испытание пандемией. Берегите себя!"