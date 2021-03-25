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25.03.2021  09:50   

Коронавирус: статистика на 25 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 918 новых случаев заражения коронавирусом.

609 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

79 – жители Харьковского района, 76 – Лозовского, 69 – Изюмского, 46 – Богодуховского, 17 – Купянского, 13 – Красноградского и 9 – Чугуевского районов, сообщили в ХОГА.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 марта составляет 97 986 человек (в Харькове – 66 621 человека).
 
Из них:
 
– 1865 летальных случаев (за последние сутки умерли 19 человек);
 
– 82 767 человек выздоровели (за сутки – 600 человек).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, харьков, карантин, статистика, больница, заболели
 
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