Коронавирус: статистика на 25 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 918 новых случаев заражения коронавирусом.
609 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
79 – жители Харьковского района, 76 – Лозовского, 69 – Изюмского, 46 – Богодуховского, 17 – Купянского, 13 – Красноградского и 9 – Чугуевского районов, сообщили в ХОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 марта составляет 97 986 человек (в Харькове – 66 621 человека).
Из них:
– 1865 летальных случаев (за последние сутки умерли 19 человек);
– 82 767 человек выздоровели (за сутки – 600 человек).
Чтобы день прошел мирно, старайтесь удержаться от критики (даже справедливой) и желания одним махом разобраться со всеми проблемами.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег, которому утром на смену придет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.
25 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Службе безопасности Украины», и с 2001 года этот день отмечается как День Службы безопасности Украины.
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