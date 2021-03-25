25.03.2021 09:50

Коронавирус: статистика на 25 марта

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 918 новых случаев заражения коронавирусом.



609 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



79 – жители Харьковского района, 76 – Лозовского, 69 – Изюмского, 46 – Богодуховского, 17 – Купянского, 13 – Красноградского и 9 – Чугуевского районов, сообщили в ХОГА.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 25 марта составляет 97 986 человек (в Харькове – 66 621 человека).



Из них:



– 1865 летальных случаев (за последние сутки умерли 19 человек);



– 82 767 человек выздоровели (за сутки – 600 человек).