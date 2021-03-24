24.03.2021 10:31

Коронавирус: статистика на 24 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 809 новых случаев заражения коронавирусом.



624 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 марта составляет 97 068 человек (в Харькове – 66 012 человек).



Из них:



– 1846 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 82 167 человек выздоровели (за сутки – 398 человек).



