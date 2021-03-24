Коронавирус: статистика на 24 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 809 новых случаев заражения коронавирусом.
624 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 марта составляет 97 068 человек (в Харькове – 66 012 человек).
Из них:
– 1846 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 82 167 человек выздоровели (за сутки – 398 человек).
Скорее всего, сегодня вам будет некогда обращать внимание на свое здоровье. Будьте внимательнее, ваш организм будет больше обычного подвержен влиянию вирусов.
Облачная погода продержится всю среду. Ночью умеренный снег, мокрый снег, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.
Шутливое пожелание «Будь здоров, не кашляй» сегодня приобретает особый смысл: 24 марта отмечается Международный день борьбы с туберкулезом.
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