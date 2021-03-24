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24.03.2021  10:31   

Коронавирус: статистика на 24 марта

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 809 новых случаев заражения коронавирусом.

624 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 24 марта составляет 97 068 человек (в Харькове – 66 012 человек).
 
Из них:
 
– 1846 летальных случаев (за последние сутки умерли 16 человек);
 
– 82 167 человек выздоровели (за сутки – 398 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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