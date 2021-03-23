23.03.2021 17:37

В Харькове сотрудников коммунальных предприятий будут вакцинировать от COVID-19

Все желающие работники коммунальных предприятий смогут сделать прививку от коронавируса.

Об этом сегодня, 23 марта, на рабочем совещании сообщил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

«Я понимаю, что никого насильно прививать нельзя, но рано или поздно каждый из нас будет привит. Сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что коронавирус стал другим: он мутирует, становится более опасным. Мы должны четко понимать, что прививка – это наше с вами здоровье и к тому же вопрос экономической безопасности каждого человека. Есть разные мнения по поводу этой индийской вакцины. Однако количество случаев побочных эффектов от вакцинации в сотни раз меньше, чем количество смертей от COVID-19. Я прошу руководителей коммунальных предприятий донести эту информацию до своих сотрудников. Пока такая возможность есть, нужно прививаться», - сказал Игорь Терехов.

По его словам, город имеет запас вакцины, которым можно привить около 3 тыс. человек. В ближайшее время будут сформированы списки желающих сделать прививку, и процесс вакцинации сотрудников коммунальных предприятий будет запущен.