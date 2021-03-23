23.03.2021 12:14

В очереди на вакцинацию против COVID-19 - более 300 000 человек

Более 300 тысяч граждан уже записались в очередь на вакцинацию через «Дію», сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Онлайн-запись на вакцинацию против COVID-19 на портале «Дія» появился 1 марта этого года. Чтобы стать в очередь необходимо авторизироваться на портале с помощью личного ключа или из-за применения BankID или MobileID, подтвердить или предоставить персональные данные и выбрать населенный пункт, где планируется проводить прививки, объясняют в ведомстве.



По состоянию на утро 23 марта мы получили почти 323 000 заявлений. Из них наибольшее через мобильный приложение «Дія» - 272 000, через портал «Дія» - 25 тыс., Через контакт-центр МОЗ - 24 000 заявок. За три недели от старта онлайн-записи в лист ожидания вакцинации уже записались 323 000 граждан Украины.



По сообщению Минздрава, первой дозой вакцины за последние сутки сделано 10 904 прививок, всего пока привито 121 928 человек. Что касается рисков от использования вакцин, то по убеждению министра здравоохранения, польза от прививки во много раз превышает возможные побочные эффекты. Так, по словам Степанова, вакцинированный человек если и заболеет, то перенесет болезнь бессимптомно, в легкой форме.