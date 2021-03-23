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23.03.2021  10:28   

Коронавирус: статистика на 23 марта

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 843 новых случая заражения коронавирусом.

703 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 марта составляет 96 259 человек (в Харькове – 65 388 человек).
 
Из них:
 
– 1830 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
 
– 81 769 человек выздоровели (за сутки – 354 человека).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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