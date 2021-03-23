23.03.2021 10:28

Коронавирус: статистика на 23 марта

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.



//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 843 новых случая заражения коронавирусом.



703 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 марта составляет 96 259 человек (в Харькове – 65 388 человек).



Из них:



– 1830 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);



– 81 769 человек выздоровели (за сутки – 354 человека).