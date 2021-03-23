Коронавирус: статистика на 23 марта

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 843 новых случая заражения коронавирусом.
703 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 23 марта составляет 96 259 человек (в Харькове – 65 388 человек).
Из них:
– 1830 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
– 81 769 человек выздоровели (за сутки – 354 человека).
Стремление к собственной независимости будет сочетаться с желанием покомандовать другими, из-за этого не исключено соперничество в любых сферах жизни.
Облачная погода продержится весь день. Днем временами мелкий дождь со снегом, а вечером ему на смену придет снег. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 23 марта проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день.
влажность:
давление:
ветер: