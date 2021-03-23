23.03.2021 09:08

Грипп в Харькове превысил эпидпорог

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 5,3% населения области – 140 712 человек, из них 52 925 детей.

В частности, в период с 15 по 21 марта в области заболело 12 328 человек, из них 4 086 детей в возрасте до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости выросли на 35,9%. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 36,5%.

Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 466,47 на 100 тысяч населения, что выше показателя эпидемического порога на 9,1% и в 2,0 раза выше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как средний.



На прошлой неделе госпитализированы 1035 человек, из них 181 ребенок. Всего с начала эпидсезона в стационарах лечились 7377 человек, из них 1604 ребенка. По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос на 57,5% за счет взрослого населения.



Превышение собственных показателей эпидемических порогов зарегистрировано почти во всех районах области, кроме Балаклейского, Близнюковского, Великобурлукского, Изюмского, Коломакского, Сахновщинского, Харьковского, Чугуевского районов.



Самый высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Боровском районе - 1018,89 на 100 тысяч населения, где показатель эпидемического порога превышен в 2,5 раза. Самый низкий - в Великобурлукском (144,76 на 100 тысяч населения).



По состоянию на 22 марта привито против гриппа 10779 человек, из них 49,1% из групп риска.



С начала эпидемического сезона при обследовании лиц с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций, у 15 человек выявлены вирусы гриппа типа А (у 3 человек - вирус гриппа типа А (не субтипировано), у 12 - вирус гриппа типа А (Н1) pdm09). По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 6284 человека, из них у 3595 человек (57,2%) выявлен вирус SARS-CoV-2, у 8 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 4 - риновирусы, у 3 - метапневмовирус, у 1 - коронавирус типа ОС-43).