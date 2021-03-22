В Харькове - 321 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 64 685 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Дела лучше вести в режиме «медленно, но верно» – окружающие не оценят новых проектов и инициатив. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. В Харькове без осадков. По области днем местами небольшой кратковременный дождь.
По украинскому обрядовому календарю сегодня – Сорок мучеников, или Сорок Сороков.
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