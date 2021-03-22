22.03.2021 12:32

В Харькове - 321 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 64 685 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 95 416 случаев заболевания COVID-19, 12 183 человека находятся под медицинским наблюдением, 81 415 пациентов выздоровели, 1 818 - умерли.



По состоянию на 22 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 20 человек, всего с начала вакцинации – 3 389.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 7 893 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 554 256 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 30 098 человека умерли, 1 260 842 - выздоровели.