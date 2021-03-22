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22.03.2021  12:32   

В Харькове - 321 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 22 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 64 685 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 321 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 95 416 случаев заболевания COVID-19, 12 183 человека находятся под медицинским наблюдением, 81 415 пациентов выздоровели, 1 818 - умерли.
 
По состоянию на 22 марта, в области за сутки привито первой дозой вакцины 20 человек, всего с начала вакцинации – 3 389.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 7 893 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 554 256 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 30 098 человека умерли, 1 260 842 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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