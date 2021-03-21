21.03.2021 11:15

В Харькове - 524 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 21 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 64364 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 94 960 случаев заболевания COVID-19, 12 156 человек находятся под медицинским наблюдением, 81 001 пациентов выздоровели, 1803 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 марта в Украине зафиксировано 11 145 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 546 363 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 29 941 человек умерли, 1 257 849 - выздоровели.