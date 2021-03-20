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20.03.2021  11:31   

В Харькове - 484 новых случаев заболевания коронавирусом

По состоянию на 20 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 63 840 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 94 080 случаев заболевания COVID-19, 11 605 человек находятся под медицинским наблюдением, 80 685 пациентов выздоровели, 1791 - умерли.

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 марта в Украине зафиксировано 15 292 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 535 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 29 775 человек умерли, 1 253 972 - выздоровели.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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