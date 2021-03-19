Больше тысячи заболевших за сутки: статистика по коронавирусу на 19 марта

За сутки от коронавируса умерли 10 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1085 новых случаев заражения коронавирусом.
676 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 марта составляет 93 327 человека (в Харькове – 63 356 человек).
Из них:
– 1776 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
– 80 472 человек выздоровели (за сутки – 167 человек).
День благоприятствует общению, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью местами небольшие осадки. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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