19.03.2021 10:04

Больше тысячи заболевших за сутки: статистика по коронавирусу на 19 марта

За сутки от коронавируса умерли 10 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1085 новых случаев заражения коронавирусом.



676 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 марта составляет 93 327 человека (в Харькове – 63 356 человек).



Из них:



– 1776 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);



– 80 472 человек выздоровели (за сутки – 167 человек).