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19.03.2021  10:04   

Больше тысячи заболевших за сутки: статистика по коронавирусу на 19 марта

За сутки от коронавируса умерли 10 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1085 новых случаев заражения коронавирусом.

676 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 19 марта составляет 93 327 человека (в Харькове – 63 356 человек).
 
Из них:
 
– 1776 летальных случаев (за последние сутки умерли 10 человек);
 
– 80 472 человек выздоровели (за сутки – 167 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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