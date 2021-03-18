18.03.2021 14:49

Игорь Терехов: Наши харьковские медики - герои

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от посещения 13-й больницы.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на соей странице в Телеграмм.

"Сегодня посетил 13- ю городскую больницу, которая год назад первой приняла на себя удар COVID - 19.

Текущая динамика заболеваемости показывает - идет третья волна ковида, вирус мутрирует, все больше поражая молодых людей.

В этой ситуации хочу сказать: наши харьковские медики - герои. Тяжело переболев, они продолжают спасать жизни людей, делая это круглосуточно.

Сейчас только в этой больнице в борьбе с COVID - 19 задействованы 180 медработников.

За прошедшее время нам удалось сделать многое: оснастить больницы города современными ИВЛ - аппаратами, кислородными концентраторами, рентген-аппаратами.

В 13- й больнице развернуто 230 коек, из них 140 перепрофилировали в инфекционные. В больнице огромное потребление кислорода. Поэтому сделаю все необходимое, чтобы в ближайшее время здесь появилась кислородная станция. Департамент здравоохранения работает над увеличением коек для ковидных пациентов.

Вирус не остановит жизнь Харькова. Не пренебрегайте средствами защиты, берегите себя. Будьте здоровы!"