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18.03.2021  14:49   

Игорь Терехов: Наши харьковские медики - герои

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от посещения 13-й больницы.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост на соей странице в Телеграмм.
 
"Сегодня посетил 13- ю городскую больницу, которая год назад первой приняла на себя удар COVID - 19.
 
Текущая динамика заболеваемости показывает -  идет третья волна ковида, вирус мутрирует, все больше поражая молодых людей. 
 
В этой ситуации  хочу сказать: наши харьковские медики - герои. Тяжело переболев, они продолжают спасать жизни людей, делая это круглосуточно. 
Сейчас только в этой больнице в борьбе с COVID - 19  задействованы 180 медработников.
За прошедшее время нам удалось сделать многое: оснастить больницы города современными ИВЛ - аппаратами, кислородными концентраторами, рентген-аппаратами.
 
В 13- й больнице развернуто 230 коек, из них 140 перепрофилировали в инфекционные. В больнице  огромное потребление кислорода. Поэтому сделаю все необходимое, чтобы в ближайшее время здесь появилась кислородная станция. Департамент здравоохранения работает над увеличением коек для ковидных пациентов.
 
Вирус не остановит жизнь Харькова. Не пренебрегайте  средствами защиты, берегите себя. Будьте здоровы!"
Тэги:  терехов, медики, харьков, карантин, ковмд
 
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