18.03.2021 14:49
Игорь Терехов: Наши харьковские медики - герои
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы поделился впечатлениями от посещения 13-й больницы.
//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов разместил пост
на соей странице в Телеграмм.
"Сегодня посетил 13- ю городскую больницу, которая год назад первой приняла на себя удар COVID - 19.
Текущая динамика заболеваемости показывает - идет третья волна ковида, вирус мутрирует, все больше поражая молодых людей.
В этой ситуации хочу сказать: наши харьковские медики - герои. Тяжело переболев, они продолжают спасать жизни людей, делая это круглосуточно.
Сейчас только в этой больнице в борьбе с COVID - 19 задействованы 180 медработников.
За прошедшее время нам удалось сделать многое: оснастить больницы города современными ИВЛ - аппаратами, кислородными концентраторами, рентген-аппаратами.
В 13- й больнице развернуто 230 коек, из них 140 перепрофилировали в инфекционные. В больнице огромное потребление кислорода. Поэтому сделаю все необходимое, чтобы в ближайшее время здесь появилась кислородная станция. Департамент здравоохранения работает над увеличением коек для ковидных пациентов.
Вирус не остановит жизнь Харькова. Не пренебрегайте средствами защиты, берегите себя. Будьте здоровы!"