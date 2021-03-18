18.03.2021 13:26

Игорь Терехов: Я преклоняюсь перед врачами. Они обязаны получать надбавку день в день

Медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, должны получать 300%-ю надбавку вовремя.



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Об этом сегодня, 18 марта, после посещения Городской клинической больницы №13, где лечат больных с COVID-19, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского голові Игорь Терехов.



«Я преклоняюсь перед врачами, которых сегодня увидел, с которыми имел честь разговаривать. Очень тяжело переболев коронавирусом сами, они продолжают спасать жизни людей. Фактически круглосуточно работают. Они - действительно герои. И я возмущен тем, что у них идут задержки через НСЗУ по 300%-й надбавке. Это недопустимая ситуация. Этот вопрос также нужно ставить перед всеми. Врачи обязаны получать деньги день в день», - заявил Игорь Терехов.



И.о. мэра отметил, что в городских больницах, где развернуты места для больных коронавирусом, хватает медицинских работников.