Игорь Терехов: Я преклоняюсь перед врачами. Они обязаны получать надбавку день в день

Медики, которые работают с пациентами с коронавирусом, должны получать 300%-ю надбавку вовремя.
Об этом сегодня, 18 марта, после посещения Городской клинической больницы №13, где лечат больных с COVID-19, сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского голові Игорь Терехов.
«Я преклоняюсь перед врачами, которых сегодня увидел, с которыми имел честь разговаривать. Очень тяжело переболев коронавирусом сами, они продолжают спасать жизни людей. Фактически круглосуточно работают. Они - действительно герои. И я возмущен тем, что у них идут задержки через НСЗУ по 300%-й надбавке. Это недопустимая ситуация. Этот вопрос также нужно ставить перед всеми. Врачи обязаны получать деньги день в день», - заявил Игорь Терехов.
И.о. мэра отметил, что в городских больницах, где развернуты места для больных коронавирусом, хватает медицинских работников.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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