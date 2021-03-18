Для больницы №13 приобретут кислородную станцию

Кислородную станцию необходимо приобрести для Городской клинической больницы №13.
Об этом сегодня, 18 марта, после визита в медицинское учреждение сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
По его словам, в больнице развернуто 140 коек для больных коронавирусом. Кислородом обеспечены все пациенты, но город должен подготовиться к их возможному увеличению.
«Кислорода хватает на всех, но мы должны готовиться к разным ситуациям. Мы многое сделали для этой больницы в первую волну COVID-19. Оснастили всем необходимым оборудованием, включая кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты, аппараты УЗИ и рентген. Израсходовали на это более 10 млн грн. Сегодня обеспечили двухмесячный запас медикаментов, но еще нужно поставить кислородную станцию, потому что потребление кислорода - огромное. От этого зависят жизни людей», - сообщил Игорь Терехов.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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