18.03.2021 13:20

Для больницы №13 приобретут кислородную станцию

Кислородную станцию необходимо приобрести для Городской клинической больницы №13.



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Об этом сегодня, 18 марта, после визита в медицинское учреждение сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, в больнице развернуто 140 коек для больных коронавирусом. Кислородом обеспечены все пациенты, но город должен подготовиться к их возможному увеличению.



«Кислорода хватает на всех, но мы должны готовиться к разным ситуациям. Мы многое сделали для этой больницы в первую волну COVID-19. Оснастили всем необходимым оборудованием, включая кислородные концентраторы, ИВЛ-аппараты, аппараты УЗИ и рентген. Израсходовали на это более 10 млн грн. Сегодня обеспечили двухмесячный запас медикаментов, но еще нужно поставить кислородную станцию, потому что потребление кислорода - огромное. От этого зависят жизни людей», - сообщил Игорь Терехов.