18.03.2021 13:03

В Харькове развернут еще больше койко-мест для больных коронавирусом

Развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19 необходимо в медицинских учреждениях города Харькова и области.



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Об этом сегодня, 18 марта, после посещения городской клинической больницы №13 сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.



По его словам, надвигается третья волна пандемии. По мнению медиков, COVID-19 мутировал, и им стало больше болеть молодых людей. На сегодня в пяти городских больницах развернуто 840 коек для больных коронавирусом, 140 из которых – в 13-й больнице, но это количество нужно увеличить.



Игорь Терехов отметил, что, по словам медиков, изменилась симптоматика заболеваемости - теперь на протяжении дня человек может чувствовать себя нормально, без боли в горле и т.п., а вечером, с резким повышением температуры, требовать медицинской помощи.



«Мы должны быть готовы к тому, что больных может стать больше. Люди должны получать квалифицированную помощь в подготовленных условиях. Поэтому нам нужно разворачивать еще койко-места в медицинских учреждениях не только города, но областного и ведомственного подчинения. Буду разговаривать с главой Харьковской областной государственной администрации, добиваться разговора с руководством «Укрзалізниці», потому что в их больницах тоже есть возможность разворачивать дополнительные места. Нельзя затягивать. Нужно делать это сейчас, сегодня», - подчеркнул Игорь Терехов.