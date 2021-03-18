Главная Новости Медицина В Харькове развернут еще больше койко-мест для больных коронавирусом
18.03.2021  13:03   

В Харькове развернут еще больше койко-мест для больных коронавирусом

Развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19 необходимо в медицинских учреждениях города Харькова и области.


РЕДПОСТ

Об этом сегодня, 18 марта, после посещения городской клинической больницы №13 сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

По его словам, надвигается третья волна пандемии. По мнению медиков, COVID-19 мутировал, и им стало больше болеть молодых людей. На сегодня в пяти городских больницах развернуто 840 коек для больных коронавирусом, 140 из которых – в 13-й больнице, но это количество нужно увеличить.

Игорь Терехов отметил, что, по словам медиков, изменилась симптоматика заболеваемости - теперь на протяжении дня человек может чувствовать себя нормально, без боли в горле и т.п., а вечером, с резким повышением температуры, требовать медицинской помощи.

«Мы должны быть готовы к тому, что больных может стать больше. Люди должны получать квалифицированную помощь в подготовленных условиях. Поэтому нам нужно разворачивать еще койко-места в медицинских учреждениях не только города, но областного и ведомственного подчинения.  Буду разговаривать с главой Харьковской областной государственной администрации, добиваться разговора с руководством «Укрзалізниці», потому что в их больницах тоже есть возможность разворачивать дополнительные места. Нельзя затягивать. Нужно делать это сейчас, сегодня», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  covid-19, коронавирус, харьков, больницы, терехов, 13 больница
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.03 Медицина Для больницы №13 приобретут кислородную станцию 16.03 Медицина Город готов к новой волне COVID-19 - горсовет 12.03 Медицина Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить остатки вакцины от COVID-19 вне очереди - ЦОС
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 