18.03.2021 10:21

Ботулизм: под подозрением корюшка

17 имаота специалисты ГУ Госпродпотребслужбы начали эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.

Заболевший госпитализирован в отделение острых отравлений городской клинической больницы № 2. В настоящее время состояние заболевшего расценивается как средней степени тяжести.



По имеющейся информации, вероятная причина заболевания - употребление в пищу рыбы корюшка, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.



Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.



Специалисты напоминают: ботулизм - это опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает нервную систему, а тяжелая форма болезни может привести к смерти.



Симптомами заболевания могут быть - возникновение тошноты, рвоты, ослабление стула, нарушение зрения, сильно выраженная сухость во рту, трудности при общении, повышенная утомляемость, мышечная слабость, возникновения головокружения и поражения мышц шеи и конечностей.



Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы неизвестного происхождения, мясных и грибных консервов не промышленного производства, консервов домашнего производства и если сомневаетесь в качестве продуктов.