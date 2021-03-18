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18.03.2021  10:21   

Ботулизм: под подозрением корюшка

17 имаота специалисты ГУ Госпродпотребслужбы начали эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.

Заболевший госпитализирован в отделение острых отравлений городской клинической больницы № 2. В настоящее время состояние заболевшего расценивается как средней степени тяжести.

По имеющейся информации, вероятная причина заболевания - употребление в пищу рыбы корюшка, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.

Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.

Специалисты напоминают: ботулизм - это опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает нервную систему, а тяжелая форма болезни может привести к смерти.

Симптомами заболевания могут быть - возникновение тошноты, рвоты, ослабление стула, нарушение зрения, сильно выраженная сухость во рту, трудности при общении, повышенная утомляемость, мышечная слабость, возникновения головокружения и поражения мышц шеи и конечностей.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы неизвестного происхождения, мясных и грибных консервов не промышленного производства, консервов домашнего производства и если сомневаетесь в качестве продуктов.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  ботулизм, харьков
 
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