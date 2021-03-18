Ботулизм: под подозрением корюшка

17 имаота специалисты ГУ Госпродпотребслужбы начали эпидемиологическое расследование случая ботулизма у жителя Харькова.
Заболевший госпитализирован в отделение острых отравлений городской клинической больницы № 2. В настоящее время состояние заболевшего расценивается как средней степени тяжести.
По имеющейся информации, вероятная причина заболевания - употребление в пищу рыбы корюшка, которая была приобретена в одной из торговых сетей Харькова.
Проводятся мероприятия по выявлению опасной продукции в заведениях торговли.
Специалисты напоминают: ботулизм - это опасное инфекционное заболевание, возбудитель которого поражает нервную систему, а тяжелая форма болезни может привести к смерти.
Симптомами заболевания могут быть - возникновение тошноты, рвоты, ослабление стула, нарушение зрения, сильно выраженная сухость во рту, трудности при общении, повышенная утомляемость, мышечная слабость, возникновения головокружения и поражения мышц шеи и конечностей.
Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы неизвестного происхождения, мясных и грибных консервов не промышленного производства, консервов домашнего производства и если сомневаетесь в качестве продуктов.
Принятие важных решений сегодня противопоказано, а «витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
День преимущественно пасмурный. Облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, туман). Ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица.
С 2014 года 18 марта в Украине отмечается День работника налогового и таможенного дела.
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