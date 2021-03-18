18.03.2021 08:01

Город оказывает поддержку больным редкими заболеваниями

В 2021 году в рамках городской программы на отпуск лекарств харьковчанам, больным орфанными (редкими) заболеваниями, предусмотрено 43,5 млн грн.



// city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 17 марта, на заседании постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения и здравоохранения Харьковского городского совета сообщил директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат.



По его словам, в реестре граждан, которые больны орфанными (редкими) заболеваниями, состоят 6730 харьковчан в возрасте до 18 лет. Финансирование обеспечения их лекарственными средствами осуществляется как из государственного, так и из местного бюджетов. Общая потребность денежных средств для обеспечения этих больных лекарствами в полном объеме составляет 174 млн грн.



По словам директора департамента, в городском бюджете на 2021 год в рамках комплексной программы на возмещение затрат, связанных с отпуском лекарственных препаратов бесплатно и на льготных условиях гражданам, которые имеют на это право согласно законодательству, предусмотрено 43,5 млн грн. В частности, для больных муковисцидозом предусмотрено 10,2 млн грн, фенилкетонурией - 10,5 млн грн, ювенильным ревматоидным артритом - 12,5 млн грн, акромегалией - 1 млн грн, сахарным диабетом - 10 млн грн. Больные легочной артериальной гипертензией, гемофилией, мукополисахаридозом получают лекарственные средства за счет государственного бюджета.



Отметим, по статистике, распространенность орфанных заболеваний составляет 5 случаев на 10 тыс. населения. 80% случаев являются генетически обусловленными. В 50% случаев заболевание приводит к инвалидности.