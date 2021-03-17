В селе под Харьковом – карантин по бешенству кота

В Харьковском районе зафиксирован случай бешенства кота.
15 марта в селе Яковлевка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно. Больное животное покусало владельца.
С 16 марта наложен карантин по бешенству на территории с. Яковлевка с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории указанного населенного пункта.
Специалисты напоминают, что кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак. Опасность бешенства кошек заключается в том, что в начале первой стадии бешенства не видно никаких признаков болезни, но существует вероятность заражения владельца при контакте с животным.
Бешенство не поддается лечению. Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только она спасет вашего любимца от смертельно опасной болезни.
Сейчас в Харькове проходит бесплатная плановая вакцинация домашних животных от бешенства.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
влажность:
давление:
ветер: