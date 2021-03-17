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17.03.2021  12:39   

В селе под Харьковом – карантин по бешенству кота

В Харьковском районе зафиксирован случай бешенства кота.

15 марта в селе Яковлевка Харьковского района зарегистрирован случай бешенства кота, который подтвержден лабораторно. Больное животное покусало владельца.

С 16 марта наложен карантин по бешенству на территории с. Яковлевка с прилегающими лесными и полевыми массивами и утвержден план комплексных мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории указанного населенного пункта.

Специалисты напоминают, что кошки болеют бешенством в несколько раз чаще собак. Опасность бешенства кошек заключается в том, что в начале первой стадии бешенства не видно никаких признаков болезни, но существует вероятность заражения владельца при контакте с животным.

Бешенство не поддается лечению. Единственным профилактическим мероприятием от заражения животного бешенством является вакцинация. Только она спасет вашего любимца от смертельно опасной болезни.

Сейчас в Харькове проходит бесплатная плановая вакцинация домашних животных от бешенства.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  бешенство, карантин, кот
 
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