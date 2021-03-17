17 смертей и 750 заболевших: статистика по коронавирусу на 17 марта

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусом.
566 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 марта составляет 91 510 человек (в Харькове – 62 145 человек).
Из них:
– 1750 летальных случаев (за последние сутки умерли 17 человек);
– 80 051 человек выздоровели (за сутки – 179 человек).
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
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