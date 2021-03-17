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17.03.2021  10:08   

17 смертей и 750 заболевших: статистика по коронавирусу на 17 марта

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

566 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 марта составляет 91 510 человек (в Харькове – 62 145 человек).
 
Из них:
 
– 1750 летальных случаев (за последние сутки умерли 17 человек);
 
– 80 051 человек выздоровели (за сутки – 179 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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