17.03.2021 10:08

17 смертей и 750 заболевших: статистика по коронавирусу на 17 марта

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 750 новых случаев заражения коронавирусом.



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566 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 17 марта составляет 91 510 человек (в Харькове – 62 145 человек).



Из них:



– 1750 летальных случаев (за последние сутки умерли 17 человек);



– 80 051 человек выздоровели (за сутки – 179 человек).