Как проходит ремонт реанимационного отделения в областной инфекционке (ВИДЕО, ФОТО)

Реанимационное отделение будет находиться на 5-м этаже больницы, там можно разместить до 25 коек с тяжелыми больными COVID-19.
Ремонтные работы в больнице проводятся в установленные сроки, отметил заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.
«Проведение ремонтных работ имеет определенный срок. Работы проходят в соответствии с планом, который предоставила проектная организация и организация, проводящая работы. 10 млн грн, которые были выделены в декабре 2020 года на счете больницы уже есть», - сказал Геннадий Бондарчук.
Как рассказал директор медицинского учреждения Павел Нартов, работы по ремонту помещения новой реанимации начались в феврале и при надлежащем финансировании должны завершиться в мае. Теперь подрядчики осваивают 10 млн грн, выделенных из областного бюджета.
Сейчас ведутся внутренние отделочные работы. Необходимые коммуникации, электрические сети и вентиляционные системы уже проведены.
Помещение реанимации рассчитано на 18 коек, но при необходимости может принять 25 - именно столько кислородных точек сюда проведено.
«Нам эта реанимация нужна, потому что неизвестно, когда закончится эпидемия коронавирусной инфекции. И если будет еще одна волна, мы сможем оказывать более квалифицированную помощь тяжелым больным», - сказал Павел Нартов.
По словам директора Харьковской областной клинической инфекционной больницы, подрядчики работают быстро и качественно.
Справка. Сейчас в Харьковской областной клинической инфекционной больнице находятся 292 больных COVID-19, из них более 20 человек - на аппаратах ИВЛ. Всего аппаратов ИВЛ - 40.
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