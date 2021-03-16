Коронавирус: статистика на 16 марта

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом.
466 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 марта составляет 90 760 человек (в Харькове – 61 579 человек).
Из них:
– 1733 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
– 79 872 человек выздоровели (за сутки – 176 человек).
Вашей путеводной звездой станут желания и чувства, в силу чего день обещает быть непредсказуемым, но в целом успешным. И не сдерживайте свою тягу к общению.
Во вторник в Харькове ожидается теплая без существенных осадков погода.
По народному календарю сегодня Евтропиев день.
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