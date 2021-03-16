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16.03.2021  09:57   

Коронавирус: статистика на 16 марта

За сутки от коронавируса умерли 12 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 596 новых случаев заражения коронавирусом.
 
466 заболевший – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 16 марта составляет 90 760 человек (в Харькове – 61 579 человек).
 
Из них:
 
– 1733 летальных случаев (за последние сутки умерли 12 человек);
 
– 79 872 человек выздоровели (за сутки – 176 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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