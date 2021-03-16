16.03.2021 09:18

Грипп в Харькове: статистика

С начала эпидемического сезона острыми респираторными вирусными инфекциями переболело 4,9% населения области - 12 8384 человек, из них дети до 17 лет - 48 839 человек.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона уровень госпитализации вырос на 57,9% за счет взрослого населения.

В частности, с период с 8 по 14 марта с учетом случаев заболеваний COVID-19 (по предварительным диагнозам) в области заболело 9070 человек, из них 3268 детей в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели. Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет почти 30,0%.



Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 343,08 на 100 тысяч населения, что ниже показателя эпидемического порога на 19,7% и на 29,0% выше по сравнению с аналогичной неделей прошлого года. Уровень заболеваемости характеризуется как низкий.



Госпитализированы в стационары 935 человек, из них 118 детей (всего с начала эпидсезона госпитализированы 6342 человека, из них 1423 детей).



Превышен уровень собственных эпидемических порогов в Боровском (на 63,5%), Волчанском (на 41,0%), Дергачевском (на 6,8%), Зачепиловском (на 34,0%), Змиевском (на 24,4%) , Красноградском (на 41,7%), Краснокутском (на 26,7%), Купянском (на 4,1%), Лозовском (на 3,7%), Нововодолажском (на 5,3%), Первомайском ( на 22,1%), Печенежском (на 6,3%) районах и в городах Купянске (на 17,4%), Лозовой (на 1,4%), Первомайске (на 19,5%).



В течение последних недель высокий показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Боровском районе - 677,19 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Великобурлукском (46,70 на 100 тыс. населения).



По состоянию на 15 марта привито против гриппа 10625 человек, из них 48,4% из групп риска.



С начала эпидемического сезона при обследовании лиц с клиническими проявлениями острых респираторных вирусных инфекций, у 15 человек выявлены вирусы гриппа типа А (у 3 человек - вирус гриппа типа А (не субтипировано), у 12 - вирус гриппа типа А (Н1) pdm09).

По данным вирусологического мониторинга на прошлой неделе методом ПЦР обследовано 4713 человек, из них у 2677 человек (56,8%) выявлен вирус SARS-CoV-2, у 3 человек - возбудители других респираторных вирусных инфекций (у 1 - вирус парагриппа, у 1 - метапневмовирус, у 1 - коронавирус типа ОС-43).