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15.03.2021  12:31   

В Харькове - 261 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на 15 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 61 113 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 261 новый случай заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 90 164 случая заболевания COVID-19, 8 747 человек находятся под медицинским наблюдением, 79 696 пациентов выздоровели, 1 721 - умер.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 15 марта в Украине зафиксировано 6 792 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 467 548 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 28 433 человека умерли, 1 226 007 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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