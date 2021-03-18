18.03.2021 10:10

Как бороться со стрессом: 5 лучших способов

Бешеный ритм жизни, сложности в школе и на работе, повышенные умственные и психические нагрузки — будни современного человека полны стресс-факторов, которые негативно влияют на самочувствие и могут привести к болезням. О пяти лучших способах самостоятельной борьбы со стрессом читайте в нашей статье

Стресс — естественная реакция организма на неприятные или опасные ситуации, которая сопровождается выбросом в кровь адреналина. В малых дозах это даже полезно, но постоянные стрессовые нагрузки приводят к апатии, депрессии и заболеваниям. Поэтому важно знать, как эффективно бороться со стрессом, чтобы избежать негативных последствий.

Медитация

В медитативном состоянии человек отрешается от проблем, расслабляется и избавляется от накопившегося негатива. Это основной способ самопомощи при стрессе.

Медитировать лучше сидя, с подогнутыми под себя или скрещенными по-турецки ногами (в идеале поза лотоса или полулотоса), или лежа. Желательно закрыть глаза и дышать спокойно и глубоко. Мысленно пройдитесь по телу, постепенно расслабляя его от кончиков пальцев до головы. После этого постарайтесь остановить внутренний монолог. Без тренировки это получится не сразу. Чтобы помочь себе, сосредоточьтесь на дыхании, можно включить приятную, тихую музыку, которая способствует расслаблению. Мысленно представьте картину, которая вызывает приятные эмоции (зеленая поляна, морское побережье, живописный водопад), или вспомните радостные моменты жизни. Это умиротворяет и освобождает от негатива. Когда почувствуете, что неприятные мысли и эмоции отступили, постепенно выходите из медитации.

Дыхательные техники

Дыхательные техники помогают быстро взять контроль над стрессовой ситуацией и ослабить ее воздействие на организм. Главный плюс в том, что для этого не нужно много времени или особой обстановки. Правда, и эффект длится не так долго, как от медитации, но в качестве экспресс-помощи при стрессе дыхательные техники работают отлично.

Успокоиться помогает диафрагмальное дыхание (животом). Нужно положить ладонь на живот и, сделав глубокий вдох, ощутить, как она поднимается. Затем следует медленный выдох, в конце которого живот словно прилипает к позвоночнику. Не спешите, дышите размеренно. Вдохи и выдохи повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что взяли себя в руки.

Крик в пространство

Слишком сильный негатив можно выплеснуть через крик. Просто громко крикните в пространство, стараясь вытолкнуть внутреннюю боль. Возможно, крикнуть придется не раз. Делайте это, пока не наступит облегчение.

Другой вариант той же практики — метод боксерской груши. Можно колотить грушу или подушку, бить посуду, бросаться вещами или метать дротики (не в людей). Трудоголики-японцы так справляются со стрессом на работе. Для подобных манипуляций у них даже предусмотрены обитые войлоком комнаты, где можно выплеснуть негатив, а затем спокойно вернуться к своим обязанностям.

Антистрессовые игрушки

Стрессу подвержены и взрослые, и подростки, и даже дети. Поэтому на рынке появились специальные антистресс-игрушки, которые тоже придумали в Японии. Их воздействие связано с тактильными ощущениями. Игрушка приятна на ощупь, ее можно гладить, теребить, сжимать, мять и растягивать. Мелкие движения пальцев снимают нервное напряжение и помогают успокоить ум. На этом основано действие четок. Подобным эффектом обладают спиннеры, лизуны, кубики Рубика, эспандеры, сквиши, каомару, кинетический песок, мягкие игрушки (особенно с шариковым наполнителем).

Ароматерапия

О том, что ароматы оказывают терапевтическое воздействие на организм, известно давно. Антистрессовым эффектом обладают аромамасла лаванды, сандала, пачули, жасмина, мелиссы, можжевельника, розового дерева, нероли, иланг-иланга, ветивера, майорана. Хорошо успокаивают запахи мяты, розы, цитрусовых. А ваниль и мускатный шалфей поднимают настроение. В аптеках продаются специальные антистрессовые смеси для аромаламп.

Стресс — опасное состояние, которое нельзя оставлять без внимания. Главное — вовремя выявить проблему и принять меры. И помните, что человек страдает не столько от того, что происходит, сколько от своего отношения к этому.