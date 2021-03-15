Коронавирус: статистика на 15 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 374 новых случаев заражения коронавирусом.
262 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
17 заболевших - жители Изюмского, 12 - Чугуевского, 11 - Богодуховского и 4 - Купянского районов, отметили в ХОГА.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 марта составляет 90 164 человека.
Из них:
– 1721 летальный случай (за последние сутки умерли 6 человек);
– 79 696 человек выздоровели (за сутки – 304 человека).
Какой бы гениальной ни казалась вам пришедшая в голову идея, не торопитесь ее реализовывать. Сегодня эмоции перевешивают логику, так что вероятность ошибиться очень велика.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажность:
давление:
ветер: