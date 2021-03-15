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15.03.2021  09:15   

Коронавирус: статистика на 15 марта

За сутки от коронавируса умерли шесть человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 374 новых случаев заражения коронавирусом.
 
262 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

17 заболевших - жители Изюмского, 12 - Чугуевского, 11 - Богодуховского и 4 - Купянского районов, отметили в ХОГА.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 15 марта составляет 90 164 человека.
 
Из них:
 
– 1721 летальный случай (за последние сутки умерли 6 человек);
 
– 79 696 человек выздоровели (за сутки – 304 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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