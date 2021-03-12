12.03.2021 18:59

В Новобаварском районе открыли после ремонта детскую амбулаторию

Торжественное открытие после капитального ремонта филиала амбулатории №2 Городской детской поликлиники №2 состоялось сегодня, 12 марта 2021 года, по адресу: ул. Кибальчича, 29.

Филиал детской поликлиники №2, расположенной в Новобаварском районе, обслуживает почти 900 детей в возрасте до 18 лет. В течение трех месяцев, с декабря 2020 года по март 2021 года, в филиале был проведен капитальный ремонт помещений - кабинета врача-педиатра, кабинета прививок, холла, санитарной комнаты (где учтены потребности пациентов с ограниченными возможностями и установлен пеленальный стол). Кабинеты оборудованы новой мебелью. У входа в амбулаторию установлены пандусы и место для детских колясок.

Полностью оборудован кабинет врача-педиатра, который теперь имеет под рукой все необходимое: специальный детский прибор для проверки зрения, весы для взвешивания младенца, ростомер. Для ведения карточек пациентов и записи на прием через электронную очередь используется компьютер.

Как сообщила главврач КП «Детская поликлиника №2» Валентина Самсоненко, нагрузка на отделение большая, ежедневно терапевт принимает около 20-ти пациентов. Поэтому комфорт и возможность доступа к онлайн-сервисам - очень важная составляющая в работе медиков. По ее словам, в этом помещении амбулатория была и раньше, однако требовала капитальной реконструкции.

«Теперь, после проведения этого ремонта, а он длился три месяца, мы немножко расширили кабинет врача, провели реконструкцию для того, чтобы врачу и детям с родителями было удобно», - подчеркнула главврач.

Отметим, ремонт был проведен за средства Национальной службы здоровья Украины. Компьютерная техника и мебель приобретены за счет городского бюджета. На сегодняшний день в Харькове 15 детских поликлиник и отделений, которые обслуживают более 200 тыс. детей до 18 лет. Многие филиалы и амбулатории расположены в отдаленных частях города.

Как отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Ольга Черняк, городская власть поддерживает и оказывает финансовую помощь для таких ремонтов, для приведения в порядок амбулаторий в отдаленных местах. «И, конечно же, выделяются деньги из городского бюджета, выделяются деньги Национальной службы здоровья, которые теперь по гарантированным пакетам получают поликлиники и больницы», - сообщила Ольга Черняк.

По ее словам, в этом году в Харькове планируют привести в порядок еще около 10-ти амбулаторий. Это касается не только ремонта помещений, но и оснащения их компьютерной и оргтехникой, как того требует медицинская реформа.