12.03.2021 15:55

Участники боевых действий, известные лица старше 60 лет могут получить остатки вакцины от COVID-19 вне очереди - ЦОС

В Украине участники боевых действий и известные лица старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины против COVID-19. Об этом РЕДПОСТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ЦОС.

“11 марта 2021 года Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 443 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок”, — говорится в сообщении.



Сообщается, что в первую очередь рекомендуется вакцинировать приоритетные группы риска по следующему этапу. В частности, приоритетными являются все медицинские работники, а также люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.



“В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа для популяризации вакцинации рекомендуется привлекать публичных и общественных деятелей:



- Ветеранов АТО/ООС;

- Народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеров и представителей религиозных организаций;

- Выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, которые старше 60 лет”, — говорится в сообщении.



Отмечается, что в структуре Департамента здравоохранения каждой области должно быть определено ответственное лицо, которое совместно с пресс-службой ОГА будет формировать списки публичных и общественных деятелей. Выбирать необходимо тех общественных деятелей, кто активно общается с приоритетными группами, которые сейчас вакцинируют, поддерживают и активно информируют о ходе вакцинации от COVID-19.



“Важно, чтобы во время вакцинации все имеющиеся дозы были использованы эффективно. Привлечение общественных деятелей поможет показать на конкретных примерах, что вакцинация от COVID-19 является безопасной”, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения запустило услугу "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19" в приложении и на портале Дія, а также через национальный контакт-центр по вопросам противодействия COVID-19