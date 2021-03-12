Уровень радиации в Харькове проверили эксперты

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 12 марта уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,14 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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