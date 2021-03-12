12.03.2021 12:36

В Харькове - 444 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 949 случаев заболевания коронавирусом.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 88 383 случая заболевания COVID-19, 7 844 человека находятся под медицинским наблюдением, 78 845 пациентов выздоровели, 1694 - умерли.



По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 12 946 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 438 468 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 27 915 человек умерли, 1 214 876 - выздоровели.