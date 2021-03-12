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12.03.2021  12:36   

В Харькове - 444 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 12 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 949 случаев заболевания коронавирусом.


// city.kharkov.ua

В Харькове - 444 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 88 383 случая заболевания COVID-19, 7 844 человека находятся под медицинским наблюдением, 78 845 пациентов выздоровели, 1694 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 12 марта в Украине зафиксировано 12 946 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 1 438 468 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 27 915 человек умерли, 1 214 876 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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