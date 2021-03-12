От коронавируса за сутки умерли 19 человек: статистика на 12 марта

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 694 новых случаев заражения коронавирусом.
444 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 марта составляет 88 383 человек (в Харькове – 59 949 человек).
Из них:
– 1694 летальных случаев (за последние сутки умерли 19 человек);
– 78 845 человек выздоровели (за сутки – 161 человек).
Попробуйте изолироваться от людей, которые вас раздражают или хотя бы – не поддаваться на провокации. Хороший рецепт – с головой уйти в работу.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
12 марта 2008 года впервые отмечался Всемирный день против киберцензуры. Этот день был установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия».
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