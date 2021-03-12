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12.03.2021  09:56   

От коронавируса за сутки умерли 19 человек: статистика на 12 марта

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 694 новых случаев заражения коронавирусом.


//Facebook

444 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
 
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 12 марта составляет 88 383 человек (в Харькове – 59 949 человек).
 
Из них:
 
– 1694 летальных случаев (за последние сутки умерли 19 человек);
 
– 78 845 человек выздоровели (за сутки – 161 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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