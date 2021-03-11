Программу «Доступные лекарства» расширят препаратами для диабетиков

11.03.2021 11:35

На медпрепараты для лечения сахарного и несахарного диабета предусмотрено более 1 млрд гривень.

«В 2021 году программа реимбурсации, по которой пациенты получают лекарства бесплатно или с доплатой, будет расширена. Ее бюджет составит 2,8 млрд грн, - отметил глава Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский. - Мы понимаем, что проблема заболеваемости диабетом в Украине является крайне актуальной. И количество пациентов, которым требуется инсулин, ежегодно растет. Поэтому и система, по которой пациентов обеспечивают инсулинами, меняется».

По словам Андрея Виленского, со второй половины года НСЗУ будет администрировать программу реимбурсации лекарственных средств для лечения в амбулаторных условиях сахарного и несахарного диабета.

«Речь об инсулины и десмопрессин. На лекарственные средства для лечения сахарного и несахарного диабета предусмотрено более миллиарда гривень на 6 месяцев, - отмечает глава службы. - НСЗУ в рамках программы медицинских гарантий будет заключать договоры о реимбурсации в период с 1 июля по 31 декабря 2021 года таких лекарственных средств для лечения в амбулаторных условиях больных сахарным и несахарным диабетом».

Также предлагаются изменения в модель ценообразования препаратов инсулина и категоризацию пациентов, нуждающихся в этих препаратах. Национальная служба здоровья станет единственным плательщиком по программе. Все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик НСЗУ, как это сейчас происходит с программой «Доступные лекарства».

«Наша цель - сделать инсулины доступными для всех пациентов, которым нужны эти препараты. Нам очень важно, чтобы переход программы реимбурсации инсулина прошел без каких-либо осложнений. Повторяю, что это является нашей общей ответственностью перед пациентами», - уверяет Андрей Виленский.