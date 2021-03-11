Коронавирус: статистика на 11 марта

За сутки от коронавируса умерли девять человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 579 новых случаев заражения коронавирусом.
388 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 марта составляет 87 689 человек (в Харькове – 59 505 человек).
Из них:
– 1675 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);
– 78 684 человек выздоровели (за сутки – 508 человек).
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков, вечером возможен мелкий снег.
Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года.
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