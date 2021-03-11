11.03.2021 10:27

Коронавирус: статистика на 11 марта

За сутки от коронавируса умерли девять человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 579 новых случаев заражения коронавирусом.



388 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 11 марта составляет 87 689 человек (в Харькове – 59 505 человек).



Из них:



– 1675 летальных случая (за последние сутки умерли 9 человек);



– 78 684 человек выздоровели (за сутки – 508 человек).



