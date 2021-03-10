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10.03.2021  13:40   

В Харькове - 192 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 10 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 117 случаев заболевания коронавирусом.

В Харькове - 192 новых случая заболевания коронавирусом

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 87 110 случаев заболевания COVID-19, 7 068 человек находятся под медицинским наблюдением, 78 376 пациентов выздоровели, 1 666 - умерли.
 
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10 марта в Украине зафиксировано 6 377 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 1 416 438 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 27 423 человека умерли, 1 204 916 - выздоровели.
Источник:   ХГС
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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