В Харькове - 192 новых случая заболевания коронавирусом

По состоянию на 10 марта в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 59 117 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Будьте готовы к тому, что в деловых вопросах все отношения сегодня будут строиться по принципу личных симпатий и антипатий. Если вы уверены в своей харизме – действуйте!
Ожидается холодная без осадков погода благодаря поступлению морозного воздуха с северо-востока. Небо будет ясным, на дорогах гололедица.
Именно в этот день состоялся первый «дозвон» и появилась первая АТС.
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